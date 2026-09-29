Klimaatverandering aanpakken begint toch bij jezelf

Klimaatverandering kan niet alleen door bedrijven en overheden worden aangepakt. Ook eenvoudige inwoners zullen hun leefwijze wat moeten aanpassen.

Het is niet genoeg als alleen de overheid en grote bedrijven hun werkwijze aanpassen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook bewoners van rijtjeshuizen, flats en villa’s zullen hun leven wat moeten veranderen. Maar: daar is wel de hulp van overheden en bedrijven bij nodig.

Een beter milieu begint bij jezelf, zo wist een overheidscampagne in 1990 al te melden. Dertig jaar later was de slogan minder populair. Want wat maakt dat ene tripje naar Porto nou uit als er in een jaar meer dan 450.000 vluchten opstijgen vanaf Schiphol? Grote bedrijven, die moeten het klimaatprobleem maar oplossen. Toch?

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Beide nodig

Bedrijven en individuen zijn allebei nodig, laat onderzoek aan de Universiteit Leiden zien. Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden, moeten bedrijven in actie komen, maar burgers ook. Als alleen de industrie verduurzaamt, halen we het niet. Als alleen huishoudens hun leefstijl aanpassen ook niet.

Voor haar promotieonderzoek nam Stephanie Cap vijf landen onder de loep: Duitsland, Spanje, Zweden, Letland en Hongarije. Ze modelleerde de koolstofvoetafdruk van huishoudens in deze landen. Daarnaast onderzocht ze hoe hun uitstoot zou afnemen als ze verschillende milieumaatregelen zouden nemen.

De aanpassingen met de grootste positieve impact: minder olie verbranden om van de ene plek naar de andere te rijden, minder gas en andere brandstoffen opstoken bij het verwarmen van huizen en minder vlees eten.

Het kan

Het is mogelijk om in 2030 onder 1,5 graad opwarming te blijven, laten de modellen zien, maar dan moet in een land als Duitsland, dat veel koolstofdioxide uitstoot, 87 procent van de bevolking meedoen. Spanjaarden en Hongaren zijn minder grote opwarmers zodat in die landen vijftig tot zestig procent van de bevolking moet meewerken. En in deze scenario’s moet het bedrijfsleven ook meedoen.

Volgens de modellen is het voor grootgebruikers als Duitsland, Zweden en Letland niet te doen om in 2050 onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Spanje en Hongarije kunnen hun uitstoot ver genoeg terugbrengen als hun inwoners enthousiast meewerken.

Het is duidelijk dat ook individuen nodig zijn bij het inperken van klimaatverandering. Maar bedrijven en overheden zijn onmisbaar om aanpassingen mogelijk te maken. Voor mensen die met het openbaar vervoer willen reizen, moeten er wel betrouwbare verbindingen zijn. Wie elektrisch wil rijden, moet een accu kunnen vullen met duurzaam opgewekte energie. En overstappen van een cv-ketel op een warmtepomp is voor veel huishoudens makkelijker gezegd dan gedaan.

Een beter milieu begint dus nog altijd bij jezelf, geholpen door bedrijven en overheid. De studie laat zien dat het zin heeft om de fiets te pakken of de verwarming een graad minder warm te zetten.

Bron: Universiteit Leiden

Beeld: Erik Piotr Munk/Unsplash