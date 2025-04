Hoeveel sterren hebben een kompaan?

Aan de hemel lijken ze misschien eenzaam, maar in werkelijkheid hebben een heleboel sterren gezelschap van andere sterren. Zo is de ster die het dichtst bij het zonnestelsel staat, Alpha Centauri, in feite een systeem van drie sterren die om elkaar heen draaien.

Het is lastig in te schatten hoeveel procent van de sterren een of meerdere kompanen heeft, doordat sterren in een meervoudig systeem vaak te dicht op elkaar zitten om ze te kunnen onderscheiden. De meeste dubbelsterren zien er dus uit als enkele sterren. Zo werd onlangs vastgesteld dat de eerste bruine dwerg die is ontdekt, een type ster dat nauwelijks licht uitstraalt, in feite een tweeling van bruine dwergen is.

Daarnaast hebben zware sterren vaker gezelschap dan lichte sterren, doordat ze in gebieden ontstaan met een hogere dichtheid van sterrenstof. Verder kunnen we zware sterren ook makkelijker waarnemen dan lichte sterren, wat de schatting van het aantal meervoudige stersystemen verstoort.

Lees ook:

Negen sterren in één systeem

Al met al vermoeden astronomen dat ongeveer een derde van alle stersystemen in de Melkweg meer dan één ster bevat. Tel je al die sterren in zulke systemen bij elkaar op, dan zijn dat er ruim meer dan de sterren zonder kompaan. Er zijn ook stersystemen bekend met meer dan drie sterren. Zo bestaat Castor uit drie koppels van sterren, dus zes in totaal. QZ Carinae bevat zelfs minstens negen sterren.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: ESO/L. Calçada