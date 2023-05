Hoeveel woorden heeft het Nederlands?

Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen. Hét Nederlandse woordenboek, de Dikke Van Dale, telt een slordige 275.000 trefwoorden.

Maar daar zitten een heleboel exemplaren tussen die de doorsnee Nederlander niet gebruikt of niet eens kent. ‘Anticlinaal’ en ‘balata’ moet je vast even opzoeken. Zulke woorden behoren misschien wel tot de Nederlandse woordenschat, maar niet tot die van alle Nederlandstaligen. Dan staan er ook nog eens veel woorden níét in de Van Dale. Een woordenboek bevat namelijk wel basiswoorden, maar niet alle vormen en combinaties die je daarmee kunt maken. ‘Wetenschap’ en ‘tijdschrift’ staan er wel in, maar ‘wetenschapstijdschrift’ niet. Laat staan ‘wetenschapstijdschriftsuccesnummer’, terwijl je toch kunt verdedigen dat dat een echt Nederlands woord is.

Een ander probleem vormen woorden met meerdere betekenissen: is de bank waar je op zit hetzelfde woord als de bank waar je je geld op zet? Wie een concreet getal zoekt, loopt meteen tegen de vraag op wat je eigenlijk als ‘één woord’ telt. Makkelijker is het om de woordenboeken van verschillende talen te vergelijken. Het Nederlands is dan een middenmoter, het Engels wint de competitie met ruim 300.000 trefwoorden in het Oxford English Dictionary. Dat komt doordat Engeland vroeger is veroverd door Vikingen en Noormannen, die elk woorden hebben toegevoegd aan het Engelse vocabulaire. Ook op dit moment krijgt het Engels er veel nieuwe woorden bij, doordat zo veel mensen op de wereld de taal gebruiken. Het is maar goed dat er ook woorden verdwijnen – anders was dat woordenboek écht niet meer te tillen.

Tekst: Sterre Leufkens

