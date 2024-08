Waarom kunnen huiskatten niet brullen?

Grote katachtigen, zoals leeuwen, tijgers en luipaarden kunnen indrukwekkend brullen. Waarom kunnen huiskatten niet ook brullen?

Tommy en Minoes mogen zich dan wel majesteitelijk gedragen in de woonkamer, ze verschillen op een paar punten van de echte koning der dieren. Een daarvan is hun vocalisatie. Waar sommige grote katachtigen, waaronder leeuwen, een imposante brul kunnen laten horen, produceren huiskatten miauwen en spingeluiden. Waarom?

Huiskatten hebben een ander tongbeen

De regel die voor katachtigen geldt: de soorten die spinnen, kunnen niet brullen en vice versa. Dat heeft alles te maken met de larynx (ook wel het strottenhoofd), een orgaan waarmee veel zoogdieren geluid produceren. Dit gebeurt wanneer lucht de structuren in de larynx passeert, zoals de stembanden en een botje achter in de keel.

Die laatste structuur, het tongbeen, speelt een grote rol in het verschil. Leeuwen, tijgers, luipaarden en jaguars hebben een gedeeltelijk verbeend tongbeen dat via een elastische band aan de schedel vastzit. Hierdoor kunnen deze grote katten de larynx lager in de keel brengen. Als er lucht langskomt, levert dit indrukwekkend gebrul op.

Huiskatten, lynxen, poema’s en ocelotten hebben een minder flexibel tongbeen, waardoor zij deze eigenschap niet hebben. Hun tongbeen is geheel verbeend: een paar andere kleine botjes verbinden het aan de schedel.

Andere stembanden

Bovendien bestaan de stembanden van brullende katachtigen uit lang, zwaar, vet weefsel. Als er lucht langskomt, trillen ze dan ook traag, wat een zwaar geluid oplevert. Bij huiskatten is dit niet het geval, waardoor hun stembanden heel snel kunnen vibreren en zo geen gebrul produceren, maar een spinnend geluid. Gelukkig maar: met een snorrende poes op schoot kun je je televisie tenminste nog horen.

