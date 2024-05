Onderzoek wijst uit: naaktkatten leven veel korter dan andere rassen

Haarloze katten leven ruim twee keer zo kort als de langstlevende kattenrassen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek.

Wetenschappers hebben onderzocht welke kattenrassen het langst leven. Daarvoor analyseerden ze gegevens, verzameld door dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk, van 7963 overleden katten. Ze publiceerden de resultaten in het vakblad Journal of Feline Medicine and Surgery.

Lees ook:

Bastaardkatten leven langer

Uit die gegevens bleek dat de gemiddelde levensverwachting van katten in het Verenigd Koninkrijk iets meer dan 11,7 jaar is. Vrouwtjeskatten leven iets langer dan mannetjes: 11,2 tegenover 12,5 jaar.

Ruim 88 procent van de onderzochten katten was een bastaard. Over het algemeen worden die zo’n 11,9 jaar oud. Dat is iets langer dan echte raskatten, die gemiddeld 10,4 jaar worden.

De langstlevende kattenrassen

Van twaalf rassen waren meer dan vijftien sterfgevallen genoteerd. Dat is volgens de onderzoekers genoeg om een levensverwachting te schatten. Bovenaan de lijst staan de Burmees en Birmaan, allebei met 14,4 jaar. Onderaan bungelen de Bengaal (8,5 jaar) en de Sphynx/naaktkat (6,7 jaar).

De levensverwachtingen van kattenrassen liggen dus flink uit elkaar. Volgens de onderzoekers is dat belangrijk om in kaart te brengen. Deze informatie kan baasjes en dierenartsen helpen bij lastige keuzes. Bijvoorbeeld: laat je een oude kat nog een dure en pijnlijke medische behandeling ondergaan als hij volgens deze cijfers nog maar kort te leven heeft?

Naaktkatten hebben veel gezondheidsproblemen

Waarom leven Sphynxkatten zo kort? Volgens de onderzoekers kan dat komen doordat ze gevoelig zijn voor bepaalde ziektes, veroorzaakt door de manier waarop ze zijn gefokt. Zo krijgen ze onder andere vaak te maken met hart- en spieraandoeningen. Bovendien kan het gebrek aan haar ook leiden tot huidinfecties en zorgt het voor een verminderde bescherming tegen de zon.

Bronnen: Journal of Feline Medicine and Surgery, New Scientist, The Guardian

Beeld: Deniz Demirci/Unsplash