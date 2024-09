Zijn twee puppy’s uit hetzelfde nest altijd een identieke tweeling?

Honden en katten zetten vaak meerdere jongen op de wereld bij één worp. Zijn dat eeneiige of twee-eiige tweelingen?

Een eeneiige tweeling, ook wel identieke tweeling, ontstaat uit één eicel die bevrucht is door één zaadcel. Kort na de bevruchting splitst de bevruchte eicel zich in tweeën en ontwikkelt zich tot twee kindjes die hetzelfde DNA hebben. Een twee-eiige tweeling wordt daarentegen gevormd wanneer twee aparte eicellen op hetzelfde moment worden bevrucht door twee zaadcellen.

De kans op een spontane tweeling is bij mensen in Nederland ongeveer een op de tachtig à negentig zwangerschappen. En slechts één op de zevenduizend spontane geboortes resulteert in een drieling. Dit terwijl het bij honden en katten (en veel andere dieren) vrij standaard is dat ze meerdere jongen op de wereld zetten bij één worp. Maar, zo vraagt een lezer zich af: zijn die dan een- of twee-eiig?

Lees ook:

Meerdere eicellen

Bij vrouwelijke honden en katten komen meestal meerdere eicellen op hetzelfde moment vrij. Die kunnen door verschillende spermacellen worden bevrucht. Als hier twee puppy’s of twee kittens uit worden geboren, noemen we die dan ook twee-eiig.

Het is wel mogelijk dat een bevruchte honden- of katteneicel zich later in tweeën splitst en een identieke tweeling produceert, maar deskundigen denken dat dit zeldzaam is. Hoe zeldzaam? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Aangezien puppy’s en kittens uit hetzelfde nest vaak erg op elkaar lijken, is een DNA-test nodig om te achterhalen of ze ook daadwerkelijk identiek zijn. En daar wordt vrijwel nooit moeite en geld in gestoken.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Image Source/Getty Images