Waarom bevallen vrouwen vaak te vroeg als ze overgewicht hebben?

De afgelopen decennia zijn we steeds zwaarder geworden. Daardoor heeft wereldwijd meer dan de helft van de zwangere vrouwen aan het begin van de zwangerschap overgewicht of zelfs obesitas. En dat is niet zonder gevolgen.

Zwaarlijvigheid tijdens de zwangerschap geeft een hoger risico op complicaties, zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes en een keizersnede. Uit een Zweedse studie blijkt dat vooral zwangerschapsvergiftiging een reden is om de baby voortijdig te halen, om het leven van moeder en kind te redden.

Ontstekingsreacties

Maar ook als er geen complicaties optreden, is het risico op vroeggeboorte – dat wil zeggen: een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken – bij te zware zwangeren hoger. Dat komt doordat vetcellen ontstekingsbevorderende stofjes aanmaken die continu in het lichaam circuleren. Die stoffen verstoren de hormoonbalans, maken de baarmoeder gevoeliger voor samentrekkingen en zorgen dat de vruchtvliezen makkelijker ‘breken’, waardoor weeën te vroeg op gang kunnen komen. Ze kunnen de zwangere vrouw daarnaast vatbaarder maken voor infecties, wat ook de kans op een te vroege bevalling groter maakt.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zwangere vrouwen met overgewicht kunnen door regelmatige conditietraining de kans op een vroeggeboorte én op zwangerschapsdiabetes verminderen.

