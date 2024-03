Komen miskramen tegenwoordig vaker voor?

Je hoort steeds vaker dat iemand een miskraam heeft gehad, maar neemt dat aantal ook daadwerkelijk toe?

Deze vraag blijkt niet zo makkelijk te beantwoorden doordat de meeste landen het aantal miskramen niet registreren. Zo voert Tommy’s, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar miskramen en vroeggeboorte, al jaren campagne voor een formele registratie van miskramen in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland ontbreekt zo’n registratiesysteem.

En dan is er nog sprake van vertroebeling van de resultaten. Een Amerikaanse studie laat bijvoorbeeld een stijgende trend zien van het aantal miskramen in de periode 1970 tot 2000. Maar volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat sinds begin jaren zeventig de doe-het-zelf-zwangerschapstest beschikbaar is gekomen. Als vrouwen al vroeg weten dat ze zwanger zijn, zijn ze zich ook bewust van een eventuele miskraam. Zonder test zouden ze bijvoorbeeld kunnen denken dat ze gewoon een zwaardere menstruatie hebben.

Lees ook:

Leeftijd van zwangere vrouwen stijgt

Wat weten we wel? Een aantal risicofactoren, zoals roken en drinken tijdens de zwangerschap, zijn gedaald en de gezondheidszorg is de afgelopen decennia verbeterd. Daar staat tegenover dat de leeftijd van zwangere vrouwen stijgt. Mariëtte Goddijn, gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het Amsterdam UMC, verwacht vanwege dat laatste een kleine toename: “De belangrijkste oorzaak van miskramen is een chromosoomafwijking; een bevruchtingsfout. Leefomstandigheden of onderliggende medische factoren spelen een kleinere rol. Doordat vrouwen tegenwoordig op steeds hogere leeftijd zwanger worden, is er meer kans op bevruchtingsfouten en dus op miskramen.” Dat we meer over miskramen horen kan dus kloppen, maar natuurlijk speelt ook mee dat er de laatste jaren meer openheid over bestaat.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Getty images