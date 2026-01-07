Waarom blijft sneeuw bijna nooit op putdeksels liggen?

Als het koud genoeg is, bedekt een sneeuwbui de straten onder een mooie witte laag. Maar de putdeksels blijven bijna altijd sneeuwvrij. Hoe zit dat?

Warm riool

De putten leiden naar het riool en het rioolwater is enigszins warm, onder andere door het hete afwas- en douchewater dat mensen doorspoelen. Hierdoor warmt de lucht in het riool op.

Als lucht opwarmt, krijgen de moleculen daarin meer energie en gaan ze harder bewegen. Hierdoor hebben ze meer ruimte nodig en dus zet de lucht uit. Warme lucht is daardoor lichter dan koude lucht en stijgt op.

Goede warmtegeleiders

De warmte blijft vervolgens hangen onder de putdeksels, waardoor die van onderen worden verwarmd. De deksels zijn bovendien gemaakt van gietijzer en geleiden warmte beter dan de straat eromheen. Daarnaast hebben ze een donkere kleur, dus als de zon erop schijnt of er warme auto’s overheen rijden, zullen ze vrij snel opwarmen. Sneeuw die op zo’n deksel valt, zal dus al snel smelten.

Soms kom je putdeksels tegen waar toch sneeuw op blijft liggen. Dat kan onder andere komen doordat er een kleine of minder gebruikte rioolbuis onder ligt of doordat het op die plek door harde wind of schaduw extra koud is.