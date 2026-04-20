Robot wint halve marathon en verplettert het menselijke wereldrecord

Een humanoïde robot kwam tijdens een halve marathon in Beijing als eerste over de finish. Hij was bijna 7 minuten sneller dan het menselijke wereldrecord.

Humanoïde (ofwel mensachtige) robots worden steeds sportiever. Zo schreven we eerder al over robots die kunnen voetballen, boksen en tennissen. Stuk voor stuk indrukwekkende prestaties, maar van menselijke sporters konden ze absoluut nog niet winnen. Voor marathonrenners is dat echter een ander verhaal.

Afgelopen zondag (19 april 2026) heeft een humanoïde robot genaamd Lightning namelijk een halve marathon in Beijing gewonnen. Hij legde de ruim 21 kilometer af in slechts 50 minuten en 26 seconden. De snelste menselijke deelnemer, de 29-jarige Zhao Haijie, deed er 1 uur, 7 minuten en 47 seconden over. Het wereldrecord staat op naam van de Ugandese atleet Jacob Kiplimo. In maart rende hij de halve marathon in Lissabon in 57 minuten en 20 seconden.

Flinke vooruitgang

Aan de halve marathon in Beijing deden meer dan honderd robots en 12.000 mensen mee. Om botsingen te voorkomen, was het parcours opgedeeld in twee helften: een voor de menselijke deelnemers en een voor de robots.

De technologische vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, de eerste editie van de wedstrijd, was opvallend groot. Toen kwamen sommige robots niet eens verder dan de startlijn en haalden slechts zes van de 21 deelnemende robots de finish. De snelste deed er 2 uur en 40 minuten over, meer dan drie keer zo lang als Lightning.

Dit jaar bereikten veel meer robots de eindstreep en waren ze ook aanzienlijk sneller. Minstens vier humanoïden finishten binnen een uur. Sommige van hen kregen hulp: zo’n 40 procent van de robots navigeerde zelfstandig, de rest werd op afstand bestuurd.

In onderstaande video van The Guardian krijg je een impressie van de wedstrijd. Op het eind zie je hoe Lightning over de finishlijn rent.

Struikelende robots

De winnaar, de 169 centimeter lange Lightning, rende volledig autonoom en is ontworpen door de Chinese smartphonefabrikant Honor. De robot had onder andere een vloeistofkoelsysteem dat was gebaseerd op die in de smartphones van het bedrijf.

Een andere robot van Honor (zie foto bovenaan dit artikel) voltooide het parcours overigens nog sneller: in 48 minuten en 19 seconden. Maar deze robot werd op afstand bestuurd en volgens de wedstrijdregels wordt de tijd dan vermenigvuldigd met 1,2. Daardoor won Lightning uiteindelijk de gouden plak.

De wedstrijd verliep overigens niet zonder problemen. Meerdere robots struikelden en sommige moesten met een brancard worden afgevoerd. Ook Lightning kwam op het eind in de problemen toen hij vol in de barricades rende (zie foto hieronder). Nadat hij overeind werd geholpen, kon hij de race afmaken.

Vlak voor de finishlijn botste Lightning tegen de barricades en viel. Nadat hij overeind werd geholpen, kon hij de race afmaken. Beeld: AP Photo/Andy Wong/ANP.

Dit soort robotevenementen komen steeds meer voor in China. Het land wil namelijk de wereldwijde koploper zijn op het gebied van geavanceerde technologie, zoals robots en AI. De overheid stimuleert de sector daarom met beleid en investeringen.

Wedstrijden zoals deze laten zien hoe snel de technologie zich ontwikkelt. De hoop van ontwikkelaars is dat humanoïde robots saai, gevaarlijk of fysiek zwaar werk kunnen overnemen van mensen.

Bronnen: NOS, NBC News, The Guardian