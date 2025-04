Waarom rollen honden door de poep?

“Nee! Stop! Blijf!” Je commando’s mogen niet meer baten: je hond ligt al lang en breed te rollen in de uitwerpselen van een ander dier. Het meurt als een gek, maar dat lijkt Vicky of Max niet te deren. Heeft het nut voor onze trouwe viervoeters om zich te bedelven in poep?

Er zijn verschillende theorieën om dit gedrag te verklaren. Het kan bijvoorbeeld een evolutionair overblijfsel zijn van hun dagen als wild roofdier; wolven rollen immers ook door de drollen van andere dieren. Dit zou hun eigen geur maskeren voor de prooidieren die ze in het vizier hebben, zo werd gedacht.

Maar als dit het geval is, verwacht je dat wolven daar vooral de poep van planteneters – en niet andere roofdieren – voor gebruiken. Een studie uit 1986 onderschrijft dit niet: deze dieren dompelen zich het liefst onder in ‘kunstmatige geuren’, zoals parfum en motorolie, gevolgd door de geur van andere vleeseters zoals poema’s en zwarte beren.

Lees ook:

Groepsgedrag

Een andere theorie dan. In een wolvenroedel zijn het vaak eerst de leiders die door de uitwerpselen rollen, gevolgd door de rest. Op deze manier deelt de groep dezelfde geur en dat zou de saamhorigheid vergroten. Helaas voor onze trouwe viervoeters volgen wij hun voorbeeld niet, wat het gedrag tegenwoordig nutteloos maakt.

Ook de derde mogelijke verklaring heeft met groepsgedrag te maken. Bij een onderzoek naar wolven in een dierentuin in Kroatië besmeurden de dieren zich voornamelijk met geuren die ze nog niet kenden – zoals curry en rozemarijn. De wetenschappers suggereren dat de wolven dit doen om de geur aan de rest van hun roedel te communiceren. En dus kan het zo zijn dat honden door de poep rollen om een interessant luchtje met ons te delen.

Genoeg theorieën dus, maar een eenduidig antwoord blijven we je verschuldigd. Misschien, zo opperen andere wetenschappers nog, is de reden voor het drolrollen helemaal niet zo complex. Honden kunnen de geur van de uitwerpselen ook simpelweg lekker vinden – net zoals wij het lekker vinden om eau de cologne op te spuiten.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Smrm1977/iStock/Getty Images