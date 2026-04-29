KIJK tipt: bureau-apparaat dat je helpt om dingen gedáán te krijgen

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? Deze keer: een bureau-apparaat dat je helpt om dingen gedáán te krijgen

Doorwerker

Werken! Dat is het kernwoord van de ZIEA One. Het is een klein bureau-apparaat dat je helpt om dingen gedáán te krijgen. De machine synchroniseert je diverse agenda’s en maakt met kunstmatige intelligentie een handige planning. Daarbij tovert hij al je werkzaamheden om in overzichtelijke to-do-lijstjes, waarvan je de taakjes een voor een kunt afwerken en afvinken. Het enige wat je zelf nog moet doen, is het daadwerkelijke werken. Meer functies op ziea.net

Koptelefoon

Dit is de HD 400U van Sennheiser. Volgens de makers mag je rekenen op low-latency lossless sound, op 24-bit en 96 kHz digital audio playback, op bass-driven acoustics, op exceptional passive isolation dankzij een closed-back design, op low-noise maar full-range voice pickup in een compact footprint dankzij de in-line remote mic én op backpack-friendly portability door een storage pouch en detachable cable. Niks aan toe te voegen: cool headphones. Nóg meer big words op sennheiser.com

Artemis II: terug naar de maan

Tot en met 31 mei 2026 kun je in Space Expo in Noordwijk een tentoonstelling bezoeken over Artemis II, de missie die astronauten moet voorbereiden op een maanlanding die nu gepland staat voor 2028.

