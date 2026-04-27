Picture Perfect: vurige wolk

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een feloranje wolk vanuit de ruimte.

Op 13 februari 2026 vertrokken vijf astronauten naar het internationale ruimtestation ISS, dat op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde draait. Een van hen is Sophie Adenot, een Franse astronaut van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). Zij schoot laatst deze prachtige plaat.

Het lijkt bijna op een luchtfoto van een bosbrand, maar we kijken hier naar een wolk die feloranje kleurt tijdens een zonsondergang. Astronauten in het ISS worden regelmatig getrakteerd op dit soort spectaculaire uitzichten. Het ruimtestation draait met ongeveer 28.000 kilometer per uur om de aarde. Iedere dag zien ze daardoor zestien zonsopkomsten en -ondergangen.

Adenot maakte deze foto op haar 62e dag in het ISS en tijdens haar 963e rondje om de aarde. Volgens de huidige planning keert ze in oktober van dit jaar terug naar de aarde, samen met de rest van haar crew: NASA-astronauten Jessica Meir, Jack Hathaway en Roscosmos-astronaut Andrey Fedyaev.

Lees ook:

Bron: ESA

Beeld: NASA/ESA/S. Adenot