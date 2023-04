Deze koningen hebben een record op hun naam staan

Alle koningen en koninginnen gaan de geschiedenisboeken in, maar deze acht vorsten hebben ook een plekje bemachtigd in het boek van het Guinness World Records.

De langste koning

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia, ofwel Felipe VI van Spanje, heeft een wel erg lange naam. Toch heeft zijn record met een andere lengte te maken: lichaamslengte. De vorst is namelijk 1 meter 97.

De kortst heersende koning

In juli 1830 besteeg Lodewijk Anton van Bourbon de Franse troon als koning Lodewijk XIX. Hij volgde zijn vader op, Karel X, die afstand nam van de troon vanwege grote onvrede van het volk tijdens de Julirevolutie. Binnen 20 minuten trad Lodewijk Anton echter ook af omdat de reputatie van zijn vader op hem afstraalde. Zo werd hij een van de twee kortst regerende vorsten in de geschiedenis.

Hij deelt het record met de onfortuinlijke kroonprins Lodewijk Filips van Portugal. Tijdens een aanslag op de koninklijke familie op 1 februari 1908 overleed zijn vader, Karel I. Lodewijk Filips raakte zelf ook dodelijk gewond, maar overleefde zijn vader met 20 minuten.

De langst heersende koning

Koning Lodewijk XIV, ook bekend als Lodewijk de Grote of de Zonnekoning, is geboren in 1638. Al in 1643 werd hij gekroond en bleef tot aan zijn dood in 1715 koning van Frankrijk. Hij regeerde in totaal 72 jaar en 110 dagen. Hij is hiermee de langst heersende monarch in een soevereine staat.

Maar er is een vorst die nóg langer geheerst zou hebben. Minthi zou naar verluidt tussen 1279 en 1374 koning zijn geweest van Arakan, een gebied dat nu deel uitmaakt van Myanmar. Dat is een periode van 95 jaar.

De rijkste koning

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, oftewel Rama X, is de koning van Thailand. Het koningshuis (als instituut) had een aandelenportefeuille van tenminste 30 miljard Amerikaanse dollar. In 2018 kreeg Rama X de controle over de schatkist en is sindsdien volgens Guinness World Records de rijkste koning ter wereld.

Oudst en jongst heersende koning

Sinds 23 januari 2015 is Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed koning van Saoedi-Arabië. De toen al bejaarde man is nu al helemaal oud: 87 jaar.

Aan het andere uiterste van het leeftijdsspectrum staat Rukirabasaija Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, beter bekend als koning Oyo. De 31 jarige heerst over Toro, een koninkrijk in Oeganda. Hij werd gekroond toen hij slechts drie jaar oud was. Ondanks zijn titel is zijn invloed grotendeels symbolisch; het land wordt geregeerd door een gekozen president, momenteel is dat Yoweri Museveni.

Kampioen wc-potten gooien

Hoewel hij hiermee niet in het boek van Guinness World Records staat heeft Willem-Alexander in 2012 – toen nog prins – op Koninginnedag meegedaan met een wedstrijd wc-pot werpen. In een competitie met enkele andere prinsen gooide hij zijn exemplaar het verst in de modder. Hij zegt zich er wel voor te schamen: “Ik heb daar op 30 april met een glimlach aan meegedaan, maar niet zonder met enige schaamte te denken aan die ruim 2,6 miljard mensen op deze aarde die niet beschikken over zelfs maar de meest basale structuur om op een waardige manier hun dagelijkse behoefte te kunnen doen.”

Bronnen: Guinness World Records, RTL Nieuws

Beeld: Erikt, CC BY-SA 3.0