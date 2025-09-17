Word Abonnee

KIJK tipt: een nieuwe, oude camera

KIJK-redactie

17 september 2025 09:00

echolens nieuwe oude camera

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een nieuwe, oude camera.

Hipstercam

Vrouw met de Echolens

Ideaal voor hipsters. Deze Echolens is namelijk een nieuwe, oude camera: een handheld plaatjesmaker, die klikgeluiden maakt, die je moet opdraaien en die geen schermpje heeft – maar die wel gewoon digitale 8 megapixel-foto’s schiet, waar je voorgeprogrammeerde filters op kunt plakken en die je via wifi naar je computer of telefoon kunt sturen. Hipster, hipsterder, hipsterst.

Check hem zelf op echolenscamera.com

Polsjeklokje

OnePlus Watch 3 43mm

Er is veel leed in de wereld. Bijvoorbeeld dat van mensen met dunne polsen. Immers: zij willen meestal geen gigantische smartwatch dragen, maar ook geen functionaliteiten mislopen door voor een kleiner exemplaar te kiezen. Gelukkig is er nu de OnePlus Watch 3 43mm: een slank en verfijnd klokje, specifiek ontworpen voor dunne polsen. Met een 1,32-inch scherm én met alle functies die je van een modern horloge mag verwachten. Kleine polsen, groot plezier.

Check de tijd via oneplus.com

De arrogante aap

Omslag van De arrogante aap

Bijna iedereen denkt tegenwoordig dat wij de slimste en succesvolste soort zijn die ooit heeft geleefd. In dit boek doet primatoloog Christine Webb dit beeld kantelen door de onterecht onderschatte complexiteit van niet-menselijk leven te beschrijven.

Meer info via bijvoorbeeld bruna.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: Echolens

Cover_KIJK_9_2025_website

