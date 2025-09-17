KIJK tipt: een nieuwe, oude camera

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een nieuwe, oude camera.
Hipstercam
Ideaal voor hipsters. Deze Echolens is namelijk een nieuwe, oude camera: een handheld plaatjesmaker, die klikgeluiden maakt, die je moet opdraaien en die geen schermpje heeft – maar die wel gewoon digitale 8 megapixel-foto’s schiet, waar je voorgeprogrammeerde filters op kunt plakken en die je via wifi naar je computer of telefoon kunt sturen. Hipster, hipsterder, hipsterst.
Polsjeklokje
Er is veel leed in de wereld. Bijvoorbeeld dat van mensen met dunne polsen. Immers: zij willen meestal geen gigantische smartwatch dragen, maar ook geen functionaliteiten mislopen door voor een kleiner exemplaar te kiezen. Gelukkig is er nu de OnePlus Watch 3 43mm: een slank en verfijnd klokje, specifiek ontworpen voor dunne polsen. Met een 1,32-inch scherm én met alle functies die je van een modern horloge mag verwachten. Kleine polsen, groot plezier.
De arrogante aap
Bijna iedereen denkt tegenwoordig dat wij de slimste en succesvolste soort zijn die ooit heeft geleefd. In dit boek doet primatoloog Christine Webb dit beeld kantelen door de onterecht onderschatte complexiteit van niet-menselijk leven te beschrijven.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Echolens