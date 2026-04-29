Autonome onderzeeboot kan dagenlang onder water blijven en ruim 2000 kilometer afleggen

De autonome onderzeeboot Envoy heeft een ruim 2000 kilometer lange tocht gemaakt zonder te tanken. Hij bleef daarbij 385 uur onder water. Dat is erg ver en lang voor een onderwaterdrone.

Drones zijn populair op het strijdtoneel. Hoewel we ze vooral kennen als onbemande vliegmachines, zijn er ook rijdende en varende drones. Meerdere bedrijven werken bijvoorbeeld aan autonome onderzeeboten (AUV’s). De Envoy AUV van het Canadese Cellula Robotics heeft tijdens een test 2023 kilometer afgelegd zonder ook maar één keer boven water te hoeven komen.

De testmissie duurde zo’n 385 uur. Dit is uitzonderlijk lang voor een onderwaterdrone. De elektrisch aangedreven Envoy kon deze mijlpaal behalen doordat hij niet alleen gebruikmaakt van een batterij, maar zelf ook elektriciteit opwekt met een waterstofbrandstofcel.

In een persbericht laat Cellula Robotics weten dat de 8,5 meter lange Envoy meer dan vierduizend bochten en manoeuvres heeft uitgevoerd, wat meer energie kost dan simpelweg in een rechte lijn varen (iets wat veel energie-efficiënte langeafstands-AUV’s doen). Volgens het bedrijf was de test daarom een goede simulatie van een echte, complexe missie.

Tijdens zo’n echte missie is het natuurlijk onhandig als een onderzeeboot telkens naar het oppervlak moet komen om te tanken of op te laden. Het feit dat de Envoy meerdere dagen onder water kan blijven, maakt hem volgens Cellula Robotics zeer geschikt voor langdurige operaties.

Gasleidingen inspecteren en zeemijnen opsporen

Het doel van zulke missies kan nogal variëren, afhankelijk van de sensoren en instrumenten die de autonome onderzeeboot aan boord heeft. Zo zou hij data kunnen verzamelen over het zeewater, de zeebodem of scheepswrakken. De Envoy kan ook gasleidingen en internetkabels inspecteren. Daarnaast is hij in staat om payloads los te laten, waaronder wetenschappelijke instrumenten en kleinere onderwaterdrones.

De drone beschikt bovendien over een anker dat zich kan vastzuigen aan de zeebodem. Door vervolgens in een energiebesparingsstand te gaan, kan de duur van een missie aanzienlijk worden verlengd.

Tot slot is de drone ook te gebruiken voor oorlogsvoering. Zo kan hij bijvoorbeeld zeemijnen opsporen en helpen die onschadelijk te maken of heimelijk inlichtingen verzamelen door met zijn anker stilletjes op de zeebodem te liggen.

Specs Envoy

Lengte 8,5 meter Diameter 1 meter Gewicht 3700 kilogram Aandrijving Elektrisch (via batterij of waterstofbrandstofcel) Bereik meer dan 2000 kilometer Operationele diepte tot 6000 meter

In onderstaande video krijg je meer info over de waterstofbrandstofcel en het anker van de Envoy. (De autonome onderzeeboot heette oorspronkelijk Solus-LR.)

Bronnen: Cellula Robotics

Beeld: Cellula Robotics