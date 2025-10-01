Word Abonnee

KIJK tipt: een elektrische handpan

KIJK-redactie

01 oktober 2025 09:00

elektrische handpan

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een elektrische handpan.

Handpan 2.0

Vrouw met mood pan

Een elektrische handpan. Dat is de Mood Pan van Roland. Het meditatieve muziekinstrument biedt de rustgevende klanken van de akoestische variant, maar dan met allerlei digitale extra’s. Je kunt bijvoorbeeld de gevoeligheid van de aanraakpads veranderen, kiezen uit verschillende toonladders, of de ingebouwde speaker op de achtergrond natuurgeluiden laten afspelen. Maar de belangrijkste innovatie is de koptelefoonaansluiting, waardoor de rest van de wereld niet langer naar dat ellendige pling-plong-toing hoeft te luisteren.

Bestellen kan via roland.com

Sportkop

Edurance Zone jbl in paars

Topsporter of amateuratleet? Dan is de Endurance Zone gemaakt voor jou. Deze open ear-koptelefoon van JBL is namelijk speciaal ontworpen voor actievelingen. Hij heeft een lichtgewicht oorhaak, die een stevige maar comfortabele pasvorm belooft, ongeacht welke sport je beoefent. En dankzij de OpenSound-technologie kun je tijdens de work-out genieten van podcasts of playlists, zonder je omgeving uit het oog (of beter: uit het oor) te verliezen. Tot slot is het robuuste ontwerp uiteraard bestand tegen regen, stof, bloed, zweet, tranen en nog meer zweet.

Joggen naar jbl.nl

Inheemse bevrijders

Tentoonstelling inheemse bevrijders

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek toont met deze tentoonstelling een onderbelicht hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog: dat van inheemse soldaten uit Noord-Amerika die meevochten voor de bevrijding van Europa. Tot en met 30 november te bezoeken.

Meer info op vrijheidsmuseum.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: Roland

Cover_KIJK_9_2025_website

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."