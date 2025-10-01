KIJK tipt: een elektrische handpan

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een elektrische handpan.
Handpan 2.0
Een elektrische handpan. Dat is de Mood Pan van Roland. Het meditatieve muziekinstrument biedt de rustgevende klanken van de akoestische variant, maar dan met allerlei digitale extra’s. Je kunt bijvoorbeeld de gevoeligheid van de aanraakpads veranderen, kiezen uit verschillende toonladders, of de ingebouwde speaker op de achtergrond natuurgeluiden laten afspelen. Maar de belangrijkste innovatie is de koptelefoonaansluiting, waardoor de rest van de wereld niet langer naar dat ellendige pling-plong-toing hoeft te luisteren.
Sportkop
Topsporter of amateuratleet? Dan is de Endurance Zone gemaakt voor jou. Deze open ear-koptelefoon van JBL is namelijk speciaal ontworpen voor actievelingen. Hij heeft een lichtgewicht oorhaak, die een stevige maar comfortabele pasvorm belooft, ongeacht welke sport je beoefent. En dankzij de OpenSound-technologie kun je tijdens de work-out genieten van podcasts of playlists, zonder je omgeving uit het oog (of beter: uit het oor) te verliezen. Tot slot is het robuuste ontwerp uiteraard bestand tegen regen, stof, bloed, zweet, tranen en nog meer zweet.
Inheemse bevrijders
Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek toont met deze tentoonstelling een onderbelicht hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog: dat van inheemse soldaten uit Noord-Amerika die meevochten voor de bevrijding van Europa. Tot en met 30 november te bezoeken.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Roland