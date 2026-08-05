KIJK tipt: een onmisbare fietsbel

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een een onmisbare fietsbel.
Fietsbel 2.0
Een innovatieve fietsbel. De DuoBell is namelijk óók hoorbaar voor asociale verkeersdeelnemers met een noisecancelling koptelefoon. Technici van Škoda en audiologen van de University of Salford bedachten samen een manier om de geluidsonderdrukkende systemen te omzeilen. In het kort komt die manier erop neer dat de bel geluid uitzendt met een frequentie tussen de 750 en 780 hertz, dat er een extra resonator is toegevoegd en dat er een speciaal hamermechanisme met snelle en onregelmatige slagen is gemaakt.
Dubbeldopper
Hoor je dat? Het is de Razer Hammerhead V3 HyperSpeed! Dit setje gaming-oordopjes is gemaakt voor spelers die snel willen wisselen tussen set-ups. Want: voor dagdagelijks luisteren biedt hij bluetooth 6.0 (met betere energie-efficiëntie en grotere stabiliteit) en voor intense speelsessies biedt hij HyperSpeed Wireless (met lagere latentie en snellere respons). Het ding heeft bovendien actieve noisecancelling. Maar vermoedelijk laat hij wél het geluid van de DuoBell hiernaast door.
Oren naar? Check dan razer.com
Game on
Hoe heeft de technologie achter games zich ontwikkeld? Hoe brengen ze mensen samen, en welke invloed hebben ze op gedrag en emoties van gamers? Deze vragen probeert NEMO Science Museum te beantwoorden met deze tentoonstelling, te zien tot en met 26 oktober.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 7/8-2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters