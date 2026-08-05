KIJK tipt: een onmisbare fietsbel

Een innovatieve fietsbel. De DuoBell is namelijk óók hoorbaar voor asociale verkeersdeelnemers met een noisecancelling koptelefoon. Technici van Škoda en audiologen van de University of Salford bedachten samen een manier om de geluidsonderdrukkende systemen te omzeilen. In het kort komt die manier erop neer dat de bel geluid uitzendt met een frequentie tussen de 750 en 780 hertz, dat er een extra resonator is toegevoegd en dat er een speciaal hamermechanisme met snelle en onregelmatige slagen is gemaakt.

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