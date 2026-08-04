Dit wil je weten over de totale zonsverduistering op 12 augustus

Op 12 augustus is er een totale zonsverduistering in Europa. In Nederland is hij gedeeltelijk te zien. Dit wil je weten.

Waar en hoe laat is de zonsverduistering te zien?

De totale zonsverduistering begint om 17.00 uur boven Groenland en beweegt daarna over het westen van IJsland, inclusief Reykjavík. Vervolgens is de totale zonsverduistering een hele poos alleen vanaf de Atlantische Oceaan te zien, waarna hij door het uiterste noordoosten van Portugal trekt en eindigt in het noorden van Spanje.

Omdat er niets zo teleurstellend is als een zonsverduistering op een bewolkte dag, is Spanje waarschijnlijk de beste locatie om het fenomeen te aanschouwen. Maar de zon staat daar in de zomer wel laag, waardoor de eclips eindigt zodra de zon onder de horizon zakt.

In Nederland is alleen een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dat zal alsnog spectaculair zijn, want de maan zal zo’n 90 procent van de zon verduisteren. Het hoogtepunt vindt in Nederland plaats rond 20.11 uur. Je kunt voor je eigen locatie de tijd berekenen via deze zonsverduisteringscalculator.

Ga je de zonsverduistering bekijken, doe dat dan met een speciale eclipsbril. Het niet-verduisterde deel van de zon kan binnen enkele seconden blijvende schade veroorzaken aan je netvlies. Een zonnebril beschermt je hier niet tegen.

De smalle band geeft het pad van de totale zonsverduistering op 12 augustus 2026 aan. In het gebied eromheen is een gedeeltelijke eclips te zien. Beeld: ESA.

Wanneer is de volgende totale zonsverduistering?

Die is op 2 augustus 2027. De eclips trekt dan langs de Middellandse Zeekust van Noord-Afrika en doorkruist Egypte en een deel van het Arabisch Schiereiland. Deze belooft overigens spectaculair te worden. De Egyptische stad Luxor ligt in het midden van het pad van de eclips en zal 6 minuten en 23 seconden lang in het duister gehuld zijn (die van dit jaar duurt op z’n hoogtepunt 2 minuten en 18 seconden en vindt plaats voor de westkust van IJsland, dicht bij het plaatsje Patreksfjörður). Bovendien kun je er vrij zeker van zijn dat er in Egypte geen wolken in de weg zullen zitten. De eclips van 2027 is ook in het uiterste zuiden van Spanje te aanschouwen.

Wanneer is er een totale zonsverduistering in Nederland?

Totale zonsverduisteringen zijn zeldzaam, maar in Nederland hebben we wel erg weinig geluk. De laatste vond plaats op 3 mei 1715 en was toen alleen vanaf de Waddeneilanden te zien. De volgende totale verduistering vindt hier pas plaats op 7 oktober 2135 en zal alleen in het noorden van Nederland te zien zijn. De rest van het land zal het met een gedeeltelijke eclips moeten doen.

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Bron: ESA

Beeld: NASA/Aubrey Gemignani