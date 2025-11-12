KIJK tipt: een Game Boy van LEGO

Word Abonnee

KIJK-redactie

12 november 2025 09:00

Game Boy van LEGO

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een Game Boy van LEGO.

Nostalgie

Eindelijk! Hier is de Game Boy Model Building Set. Inderdaad, een nieuw setje bouwstenen van de Deense speelmagnaat Lego, waarmee je de oude gameconsole van de Japanse spelmagnaat Nintendo kunt nabouwen. Met ongeveer vierhonderd plastic steentjes steek je zelf het apparaat in elkaar, ongeveer op ware grootte, met alle draai- en drukknopjes waar je vroeger zo van hield. En je krijgt er ook nog twee nep-exemplaren van The Legend of Zelda: Link’s Awakening en Super Mario Land bij. Eindelijk!

Spelen maar, via lego.com

Prima printer

Maak kennis met de TS4150i van Canon, een compacte 3-in-1-printer voor thuis. Met een breedte van slechts 37,4 centimeter past hij makkelijk op je bureau. Door de verbeterde engine is hij lekker snel. Dankzij de langere printkoppen met meer spuitmondjes heeft hij een goede dekking en precisie. Met een speciale app kun je hem besturen vanaf je telefoon of tablet. En door elke zes maanden zo’n nieuwe thuisprinter te kopen, blijf je de cartridgemaffia te slim af.

Site: canon.nl

Proteïne

Omslag van boek proteïne van Jop de Vrieze

Wat ooit exclusief was voor bodybuilders, verovert nu de supermarktschappen: proteïne. Waarom zijn we er zo van in de ban? En wat doen ze wel en niet voor ons lichaam? Wetenschapsjournalist Jop de Vrieze zocht het uit.

Meer info op bijvoorbeeld bruna.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 11-12/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: LEGO Group

