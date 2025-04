KIJK tipt: gamestoel die je billen en rug kan verwarmen en koelen

Ga zitten! Met Project Arielle presenteert Razer namelijk zijn eerste mesh-gamestoel met koelte-en-warmtesysteem. De luxe spelletjestroon is voorzien van een integrated bladeless fan system dat met koude tocht je billen zo’n 2 tot 5 graden Celsius kan afkoelen én een stel self-regulating heaters die warme winden tot 30 graden Celsius langs je achterwerk kunnen pompen. Zo kun je bibberen in de zomer en zweten in de winter. Wij zijn enthousiast, maar je mag zelf bepalen of je deze stoel cool of hot vindt.

De website is razer.com