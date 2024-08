KIJK op de wereld: rijstvelden in de Mekongdelta

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Mekongdelta.

Er zijn maar weinig gebieden die zo’n belang hebben voor Vietnam als de Mekongdelta. Daar, in de zuidelijkste punt van het langgerekte land, worden met het water van de machtige Mekongrivier deze rijstvelden gevoed. En die leveren samen jaarlijks ruim 23 miljoen ton rijst; bijna 55 procent van de totale productie in Vietnam.

Prettig allemaal, maar behalve veel rijst leveren ze ook grote zorgen op. Uit onderzoek van de lokale Can Tho-universiteit blijkt dat de Mekongdelta de komende twintig jaar aan de ene kant te maken krijgt met droogte door verminderde regenval, en aan de andere kant met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Eén meter erbij zou betekenen dat bepaalde provincies binnen de delta in 2030 voor de helft onder water komen te staan, met alle gevolgen van dien. Dus geniet even van dit plaatje. Nu kan het nog.

Beeld: Google Earth