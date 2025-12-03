KIJK tipt: een gitaarpedaal dat een vette sound creëert

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een gitaarpedaal dat een vette sound creëert.
Ander geluid
Nieuwe maand, nieuwe effectenmachine. Deze keer is het de RT-2 Rotary Ensemble van Boss, een gitaarpedaal dat je zessnaar net iets meer als een orgel laat klinken. Volgens de fabrikant reproduceert het apparaat de treble rotor en bass rotor van een rotaryspeaker, waardoor een constante stroom van toonverschuivingen optreedt, wat zorgt voor diepe en interessante geluidsbewegingen. Maar je kunt ook zeggen dat het gewoon een vette sound creëert.
Toekomststroom
De stroom van de toekomst. Zoiets belooft Linogy. Dit next-gen charging station biedt namelijk een nieuwe batterijenlader (sneller, veiliger en effectiever dan concurrenten) én een nieuwe batterijensoort (sneller, veiliger en effectiever dan concurrenten). Toegegeven: de precieze technologie achter beide innovaties blijft vooralsnog een beetje schimmig – maar als het echt de stroom van de toekomst is, dan zal die toekomst dat vast wel uitwijzen.
Wolf
Tot en met 7 maart 2026 kun je in Museum Nairac te Barneveld ontdekken hoe onze soortgenoten vroeger naar de wolf keken, wat dit zegt over hoe mensen vandaag de dag omgaan met natuur en wilde dieren en waarom de wolf nog altijd zulke sterke reacties oproept.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Boss