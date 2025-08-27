KIJK tipt: een horloge van beton

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK!
Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een betonnen horloge.
Betonklok
Een horlogekast van beton. Dat is al eerder gedaan, maar toch trekt deze Hublot Big Bang MECA-10 Concrete Jungle er weer de aandacht mee. Hoewel: strikt genomen is beton natuurlijk een mix van (onder meer) cement en water, terwijl in dit polsklokje eigenlijk een mix van (onder meer) cement en epoxy is gebruikt. Volgens de makers is het uurwerk, bedoeld als eerbetoon aan de stad New York, gelukkig wel écht voorzien van een anti-graffitibehandeling.
Kost iets meer dan 35.000 euro, op hublot.com
Tikkertje
Razers draagbaarste toetsenbord? Dat is deze Joro. De compacte 75 procent-tikmachine heeft namelijk een gewicht van slechts 374 gram en een hoogte van slechts 16,5 millimeter. Toch biedt hij wel gewoon gaming-grade-toetsen voor nauwkeurige activering en tactiele feedback, een functierij en pijltjesset op volledige grootte, draadloze multi-device pairing via bluetooth, een batterijduur tot 1800 uur, kekke RGB-verlichting… en nog veel meer dat helaas niet in dit compacte tekstje past.
Art meets science
In een tijd waarin zowel kunst als wetenschap in zwaar weer verkeren, sloegen 20 onderzoekers en 27 kunstenaars de handen ineen om deze expositie op poten te zetten. De hele zomer te bezoeken op de campus van Wageningen University & Research.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 9/2025.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Hublot