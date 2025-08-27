KIJK tipt: een horloge van beton

Een horlogekast van beton. Dat is al eerder gedaan, maar toch trekt deze Hublot Big Bang MECA-10 Concrete Jungle er weer de aandacht mee. Hoewel: strikt genomen is beton natuurlijk een mix van (onder meer) cement en water, terwijl in dit polsklokje eigenlijk een mix van (onder meer) cement en epoxy is gebruikt. Volgens de makers is het uurwerk, bedoeld als eerbetoon aan de stad New York, gelukkig wel écht voorzien van een anti-graffitibehandeling.

Kost iets meer dan 35.000 euro, op hublot.com