KIJK tipt: al eens van een pocket companion gehoord?

Eigenlijk is hij niet voor jou of voor mij. De Surface Pro 10 for Business van Microsoft – de naam zegt het al – is namelijk bedoeld voor zakelijke klanten. Deze convertible laptop met Intel Core Ultra-processors biedt extra veel in- en uitgangen, een duidelijk toetsenbord met grote en felle letters, een knappe front-facing-camera, wat verbeterde beveiliging én een anti-reflectief scherm. Bijna jammer dat jij en ik hem kennelijk niet mogen kopen.

Ondernemers kijken op microsoft.com