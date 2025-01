KIJK tipt: een studio voor op je oren

Kunstmatige intelligentie is de toekomst. In het officiële persbericht wordt deze Galaxy Book5 Pro 360 bijvoorbeeld in grote letters een ‘Copilot+-pc’ genoemd, wat betekent dat hij uitblinkt in allerlei hippe AI-toepassingen. In de kleine lettertjes van datzelfde officiële persbericht staat alleen wel dat die ‘Copilot+-pc-ervaringen’ bij lancering nog niet beschikbaar zijn, maar ‘naar verwachting’ via een toekomstige update beschikbaar worden. Kunstmatige intelligentie is dus de toekomst, letterlijk.

Andere specs op samsung.com