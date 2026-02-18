KIJK tipt: LEGO’s racewagen van LEGO

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: LEGO’s echte racewagen, maar dan van LEGO-blokjes.

Blokjesracer

Wat een heldin! De Nederlandse Esmee Kosterman is de eerste coureur die in de F1 Academy gaat rijden onder de (blokjes)vlag van LEGO. Want jawel, de Deense speelgoedfabrikant maakt racewagens. Echte. Die op een parcours rijden. Zoef. Maar gelukkig ook racewagens van plastic blokjes. De nieuwe bolide van de 20-jarige racer uit Wijk bij Duurstede is namelijk eveneens verschenen als bouwpakket: de LEGO Speed Champions F1 Academy Race Car. Wij racen alvast naar de winkel! Bestellen op lego.com

Klokschoen

We liepen te hard van stapel! De Amerikaanse schoenmaker New Balance bracht een dual release met de Zwitserse horlogemaker TAG Heuer. En dus hoopten we dat de TAG Heuer x New Balance FuelCell SC Elite v5 running shoe een sportschoen-vol-tech was die direct kon communiceren met een sporthorloge-vol-tech, zodat hardlopers nog betere statistieken kregen. Helaas bleek het gewoon een prima lichtgewicht sportschoen, met een koolstofvezel plaat en een responsieve PEBA-middenzool, die eigenlijk alleen het design en de kleurtjes deelt met een bijbehorend horloge. Mispas!

De 21e eeuw die in 1979 begon

In dit nieuwe boek van Maarten van Rossem plaatst hij belangrijke ontwikkelingen als de opkomst van China en het neoliberale denken, die zich sinds 1979 hebben voorgedaan, tegen de achtergrond van mondiale machtsverschuivingen. Meer info op nieuwamsterdam.nl

