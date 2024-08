KIJK tipt: ruimtebesparend toetsenbord

Dit is de Pan-Tilt Indoor Camera. Het is de eerste binnencamera van Ring die je op afstand kunt kantelen en draaien, zodat je een groter gebied van je woonkamer/ halletje/garage/limonadestand in de smiezen kunt houden. Horizontaal kan hij 360 graden bewegen, verticaal 169 graden. Je bestuurt hem uiteraard via een app, hij filmt uiteraard in hd-kwaliteit, hij is uiteraard voorzien van night vision. En meer hoef je toch eigenlijk niet te weten?

De website is ring.com