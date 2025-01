KIJK tipt: speaker met 360-graden-geluid

Dit is de Ferro. Volgens de makers is het de eerste échte hifi-speaker met bluetooth, 360-graden-geluid en de naam Ferro. De lawaaimaker valt op door een uniek 3-way-radial-systeem, waarbij alle geluidslagen (hoog, midden en laag) in afzonderlijke speakerkamers worden geproduceerd. Bovendien blaast hij je muziek niet alleen vooruit, maar in het rond. Bedacht en gemaakt in ons eigen Enschede, en een allround succes op crowdfund-website Kickstarter.

Check de campagne via kickstarter.com