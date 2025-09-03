KIJK tipt: televisie gemaakt van oude televisies

In het 65 inch-model van de 4K OLED Bravia 8 past Sony een nieuwe vorm van material-to-material-recycling toe. Hierbij wordt kunststof uit de achterkanten van oude televisies hergebruikt in de achterkanten van nieuwe televisies. Klinkt vanzelfsprekend, maar is stiekem best complex. Beeldbuizen bestaan immers uit allerlei soorten plastic, en door de verschillen in stevigheid en textuur is hergebruik vaak lastig. Maar: dankzij geavanceerde sorteertech en slimme mengmethodes is het gelukt. Indrukwekkend, en daarom tonen we hier een keertje de achterkant van het toestel.

