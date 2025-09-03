KIJK tipt: televisie gemaakt van oude televisies

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK!
Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een tv die is gemaakt van oude televisies.
Breedbeeldbips
In het 65 inch-model van de 4K OLED Bravia 8 past Sony een nieuwe vorm van material-to-material-recycling toe. Hierbij wordt kunststof uit de achterkanten van oude televisies hergebruikt in de achterkanten van nieuwe televisies. Klinkt vanzelfsprekend, maar is stiekem best complex. Beeldbuizen bestaan immers uit allerlei soorten plastic, en door de verschillen in stevigheid en textuur is hergebruik vaak lastig. Maar: dankzij geavanceerde sorteertech en slimme mengmethodes is het gelukt. Indrukwekkend, en daarom tonen we hier een keertje de achterkant van het toestel.
Projector
Kekke projector van Acer. De PD1810 levert een resolutie van 4K UHD (wat neerkomt op 3840 bij 2160 pixels), biedt een helderheid van 1000 ANSI-lumen, bereikt een 125 procent Rec. 709 wide kleurengamma, beschikt over een refresh rate van maximaal 240 hertz met een inputvertraging van 4,2 milliseconden, is HDR10-compatibel, en geeft een 100 inch-projectie op een afstand van 2,5 meter. De PowerPoint-presentatie met jaarcijfers gaat deze keer dus écht vlammen.
De race om het majoranadeeltje
In dit boek van auteur en natuurkundige Gerard Janssen volgen we de in opspraak geraakte Delftse wetenschapper Leo Kouwenhoven in de race om de ultieme quantumcomputer te bouwen.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Sony