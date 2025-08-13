KIJK tipt: knikkerbaan 2.0

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK!
Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een slimme knikkerbaan.
Knikkerbaan 2.0
De toekomst is nu. Met de Nederlandse uitvinding Marblelous is er immers eindelijk een slimme knikkerbaan. Nog altijd gebruik je de zwaartekracht om kleine balletjes door een zelfgebouwd parcours te laten rollen, maar nu zitten daar ook mechanische smart tricks zoals knikkerliften en knikkerdetectoren bij, zijn de onderdelen voorzien van lampjes en geluiden, kun je allerlei instellingen tweaken in een speciale app, én laten de bouwwerken zich aansluiten op andere apparaten in je smart home. Wij zijn fan van de toekomst.
Dubbelklikker
Een muis voor spreadsheets en headshots. Dat belooft de Hypace van Lofree, een topkwaliteit computerklikker om mee te werken én om mee te gamen. Door een binnenframe van magnesiumlegering en een buitenbekleding van polycarbonaat is het apparaat lichtgewicht, maar toch gebruiksvriendelijk. Met een PAW3950-sensor en dual 8K-rapportagesnelheid zijn de specs dik in orde. En dankzij een crowdfundcampagne op Kickstarter, die ruim 150.000 dollar ophaalde, komt hij er ook echt aan.
Altijd aan
De smartphone maakt ons leven makkelijker, maar kent ook nadelen. De technologie heeft bijvoorbeeld invloed op onze slaap en kan verslavend zijn. In dit boek maakt psycholoog Daantje Derks de balans op.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters