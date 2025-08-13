KIJK tipt: knikkerbaan 2.0

Een muis voor spreadsheets en headshots. Dat belooft de Hypace van Lofree, een topkwaliteit computerklikker om mee te werken én om mee te gamen. Door een binnenframe van magnesiumlegering en een buitenbekleding van polycarbonaat is het apparaat lichtgewicht, maar toch gebruiksvriendelijk. Met een PAW3950-sensor en dual 8K-rapportagesnelheid zijn de specs dik in orde. En dankzij een crowdfundcampagne op Kickstarter, die ruim 150.000 dollar ophaalde, komt hij er ook echt aan.

