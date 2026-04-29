Vogels in de stad zijn banger voor vrouwen dan voor mannen

Uit onderzoek blijkt dat stadsvogels banger zijn voor vrouwen dan voor mannen. Wetenschappers hebben geen idee waarom.

Koolmezen, huismussen en merels: vogels in stedelijke gebieden zijn banger voor vrouwen dan voor mannen. Dat is de opvallende conclusie van een studie in het vakblad People and Nature. De wetenschappers begrijpen nog niet waarom.

Tijdens het onderzoek liepen vrouwen en mannen in een rechte lijn op vogels in stadsparken af. Mannen konden gemiddeld een meter dichterbij komen voordat de vogels wegvlogen.

Dat resultaat was hetzelfde in alle vijf de Europese landen waar het onderzoek werd uitgevoerd: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Tsjechië. Het merkwaardige fenomeen gold bovendien voor alle 37 onderzochte vogelsoorten – van vogels die vroeg vluchten, zoals eksters, tot soorten die pas laat vluchten, zoals duiven.

Geen verklaring

De resultaten tonen aan dat vogels in stedelijke gebieden onderscheid kunnen maken tussen mannen en vrouwen. Hoe ze dat doen, en waarom ze banger zijn voor vrouwen, is nog een raadsel. “Ik sta volledig achter onze bevindingen, maar ik kan er op dit moment geen verklaring voor geven”, zegt onderzoeker Daniel Blumstein in een persbericht.

De onderzoekers hebben wel een paar theorieën over hoe de vogels het verschil tussen mannen en vrouwen waarnemen. Mogelijk kijken ze naar de lichaamsvorm of de manier van lopen, of ruiken ze feromonen die per geslacht verschillen. Maar dit is speculatief en er is meer onderzoek nodig om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen.

“Dit is misschien wel het interessantste deel van ons onderzoek”, zegt onderzoeker Federico Morelli. “We hebben een fenomeen ontdekt, maar we weten eigenlijk niet waarom. Wat onze resultaten in ieder geval wel duidelijk maken, is het geavanceerde vermogen van vogels om hun omgeving te beoordelen.”

Bronnen: People and Nature, British Ecological Society via EurekAlert!

