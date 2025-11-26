Word Abonnee

KIJK tipt: een koelkast in de vorm van een rugzak

KIJK-redactie

26 november 2025 12:00

Man draagt Sofichill Backpack

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een koelkast in de vorm van een rugzak.

Coole tas

Sofichill Backpack

Een koelkast in de vorm van een rugzak. Lichtgewicht en zacht. Dat is de Sofichill Backpack van ChillBee. De techspecs: door een accu van 99,9 wattuur koelt hij een inhoud van 22 liter ongeveer 48 uur lang tot 4 graden Celsius. Fijne gadget dus voor avonturiers, kampeerders, hikers en verzamelaars van koelkasten in de vorm van een rugzak. En voor bezoekers van crowdfundwebsite Kickstarter, want die legden samen ruim anderhalve ton neer om het product tot leven te brengen.

Check de campagne op kickstarter.com

Panoramacam

De Osmo 360 is een 360 graden-camera. Maar niet gewóón een 360 graden-camera. Nee, de Osmo 360 is de eerste 360 graden-camera van DJI, de eerste 360 graden-camera met ultra-high-spec 8K/50fps-video, de eerste 360 graden-camera die honderd minuten lang onafgebroken in 8K/30fps-kwaliteit kan schieten én de eerste 360 graden-camera met de naam Osmo 360. O, en hadden we al gezegd dat het een 360 graden-camera is?

Meer info op dji.com

Discovering Ancient Egypt

Poster van Discovering Ancient Egypt

Deze tentoonstelling is tot en met 15 maart 2026 te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hij brengt je terug in de tijd, naar het dagelijks leven van de oude Egyptenaren, hun godenwereld, gebruiken rond de dood en hun kijk op het eigen verleden.

Meer info op rmo.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 11-12/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: ChillBee

Cover KIJK 11-12-2025

