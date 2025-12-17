KIJK tipt: een laptop met een scherm dat kan draaien

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een laptop met een scherm dat kan draaien.
Draaischerm
Een proof of concept. Zo omschrijft Lenovo dit ThinkBook VertiFlex Concept. Het is dus nog geen afgerond product, maar een idee dat wellicht zou kunnen werken. Ooit. En dat idee bestaat uit een dunne (17,9 millimeter) en lichte (1,39 kilo) laptop, met een 14-inch scherm dat je horizontaal én verticaal kunt kantelen. Veel meer weten we nog niet, maar veel meer hoeven we ook niet te weten. Op naar een proof of product!
Vangkaart
De Elgato Game Capture 4K S voor streamers en andere content creators registreert gameplay in 4K60-kwaliteit, van een pc of een PS5 of een Xbox Series X/S of een Switch 2, loodst die met slechts 30 milliseconden latentie naar een Windows-machine of een Mac of een iPad, en stroomt de boel vervolgens door via onder meer OBS of Twitch of Discord. Met andere woorden: het is een capture card voor next-gen-consoles, geschikt voor zo’n beetje iedereen die weet wat dat is.
Wie betaalt, mag vervuilen
In dit boek geven onderzoeksjournalisten een inkijk je in de wereld van klimaatcompensatie, waarin overheden, bedrijven en consumenten hun uitstoot proberen ‘weg te kopen’ via natuurprojecten.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters