KIJK tipt: Methaphone helpt je van je telefoonverslaving af

Metabeller
“We nemen onze telefoons overal mee naartoe”, schrijven de uitvinders van Mindless Toys. “Het is vreemd en ongemakkelijk als we ze niet voelen. We worden onrustig, bang dat we iets kwijt zijn. Metaphone kan je helpen met je verlangens en ontwenningsverschijnselen om te gaan. Hij kan het gat in je kontzak vullen. Hij kan het gat in je hand vullen. Drugsverslaafden gebruiken methadon om hun afhankelijkheid af te bouwen – en nu is er dit.” Metaphone ziet eruit als een eenvoudige plaat acryl – en dat is het ook.
Blaasbaas
Met de Airpursue PM20 introduceert Dreame zijn eerste slimme luchtreiniger. De kekke blaasmachine bevat een vierlaags filtratiesysteem (met een voorfilter, een antibacteriële coating, een HEPA-filter en een actieve koolstoflaag). Ook heeft hij een menselijke aanwezigheidsdetector, een CO2-sensor, een PTC-verwarmingsmodule, een dubbele circulatiestructuur én een geinig lcd-schermpje.
Dieren van de grachten
Van palingen tot wolhandkrabben. Deze tentoonstelling, tot en met 23 november te bezoeken in het Grachtenmuseum te Amsterdam, laat zien hoe divers het dierenleven in de Amsterdamse grachtengordel is – en hoe de dieren met de stad meebewegen.
