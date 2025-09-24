Word Abonnee

KIJK tipt: Methaphone helpt je van je telefoonverslaving af

KIJK-redactie

24 september 2025 09:00

metaphone in kontzak

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een acrylplaat tegen je telefoonverslaving.

Metabeller

Metaphone

“We nemen onze telefoons overal mee naartoe”, schrijven de uitvinders van Mindless Toys. “Het is vreemd en ongemakkelijk als we ze niet voelen. We worden onrustig, bang dat we iets kwijt zijn. Metaphone kan je helpen met je verlangens en ontwenningsverschijnselen om te gaan. Hij kan het gat in je kontzak vullen. Hij kan het gat in je hand vullen. Drugsverslaafden gebruiken methadon om hun afhankelijkheid af te bouwen – en nu is er dit.” Metaphone ziet eruit als een eenvoudige plaat acryl – en dat is het ook.

Kick af van je telefoonverslaving, via mindless-toys.com

Blaasbaas

Airpursue PM20

Met de Airpursue PM20 introduceert Dreame zijn eerste slimme luchtreiniger. De kekke blaasmachine bevat een vierlaags filtratiesysteem (met een voorfilter, een antibacteriële coating, een HEPA-filter en een actieve koolstoflaag). Ook heeft hij een menselijke aanwezigheidsdetector, een CO2-sensor, een PTC-verwarmingsmodule, een dubbele circulatiestructuur én een geinig lcd-schermpje.

Nog meer specs? Check dreametech.com

Dieren van de grachten

Een paling en een parkiet

Van palingen tot wolhandkrabben. Deze tentoonstelling, tot en met 23 november te bezoeken in het Grachtenmuseum te Amsterdam, laat zien hoe divers het dierenleven in de Amsterdamse grachtengordel is – en hoe de dieren met de stad meebewegen.

Meer info op grachten.museum

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: Mindless Toys

