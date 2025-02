KIJK tipt: een minimalistische telefoon

Fysieke foto’s, wat een grappig idee! De Canon Selphy QX20 is een draagbaar apparaatje, dat dye-sublimation-technologie gebruikt om je smartphone-afbeeldingen op papier te drukken. Zo krijg je tastbare versies van je favoriete herinneringen. En die kun je dan bijvoorbeeld in een lijstje stoppen, of in een dik boek plakken, of met magneten aan de deur van je koelkast hangen. Klinkt allemaal erg futuristisch, maar wel een grappig idee!

Kost 139 euro op canon.nl