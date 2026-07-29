KIJK tipt: een moderne retro-boombox

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een moderne retro-boombox.
Boomerbox
Een draagbare geluidsinstallatie met relatief zware bassen. Vette vorm. Iconisch. De boombox is niet weg te denken uit films en tv-series en videoclips van decennia geleden. En… weer helemaal terug. De BB-777 van Bumpboxx is namelijk een nieuwe versie van de oude lawaaimaker: met 270 watt versterking én compabiliteit met cassettes, cd’s, radio, usb-apparaten en bluetooth-streamers. Ideaal voor wie vindt dat vroeger alles beter was, maar nu stiekem ook.
Vlogcam!
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog! Vandaag bespreken we de Osmo Pocket 4 van DJI! Het is een coole pocket gimbalcamera, die beelden vastlegt in een te gekke 4K-kwaliteit! De vernieuwde CMOS-sensor van 1 inch zorgt voor goed beeld, ook op donkere locaties! Ook handig zijn de dedicated zoom-knop en de custom preset-knop! En door de drieassige stabilisatie en de verbeterde tracking-functies is hij natuurlijk perfect voor livestreamers! Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog!
Missie Chinook
Militair piloot op de Chinookhelikopter bij de Koninklijke Luchtmacht, Maarten Vissers, moest zich regelmatig uit levensbedreigende situaties redden. In dit boek geeft hij een open en eerlijke blik in de cockpit tijdens kritieke militaire operaties.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 7/8-2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: Bumpboxx