KIJK tipt: een moderne retro-boombox

Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog! Vandaag bespreken we de Osmo Pocket 4 van DJI! Het is een coole pocket gimbalcamera, die beelden vastlegt in een te gekke 4K-kwaliteit! De vernieuwde CMOS-sensor van 1 inch zorgt voor goed beeld, ook op donkere locaties! Ook handig zijn de dedicated zoom-knop en de custom preset-knop! En door de drieassige stabilisatie en de verbeterde tracking-functies is hij natuurlijk perfect voor livestreamers! Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog!

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