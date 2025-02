KIJK tipt: een geavanceerde nachtverrekijker

Kleiner is fijner. Met de Katana-Mini X presenteert Boss een gekrompen versie van de populaire Katana-gitaarversterkers. Deze 10-watt-lawaaimaker met 5-inch-luidspreker is voorzien van een handvol amp-modellen, een stapeltje effecten, een stemapparaat, een batterij, een bluetooth-verbinding en een koptelefoonaansluiting. En dat dan allemaal in een draagbaar formaat van 29 bij 15 bij 20 centimeter. Handig, want door die kleine omvang kan hij direct bij je verzameling zonder dat er eerst een andere versterker weg moet.

