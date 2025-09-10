Word Abonnee

KIJK tipt: dit hebbeding slurpt nare geurtjes in de koelkast op

KIJK-redactie

10 september 2025 09:00

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een hebbeding dat nare geurtjes in de koelkast opslurpt.

Opfrisser

Is jouw koelkast een stinkende bacteriënhaard vol rottend voedsel? Dan heb je de Shelfi Lite nodig! Deze fridge purifier slurpt alle nare geurtjes op, vermindert het aantal bacillen én houdt verse voeding langer lekker (onder meer door de productie van het plantenrijpingshormoon etheen tegen te gaan). Het coole hebbeding haalde tonnen op via crowdfundwebsite Kickstarter, want kennelijk vinden duizenden mensen hun koelkast maar een stinkende bacteriënhaard vol rottend voedsel.

Check de campagne op kickstarter.com

Rekenfeest

MS-20UC-JRD rekenmachine

Feest! De rekenmachinemakers van Casio vieren dit jaar ‘hun’ zestigste verjaardag. In 1965 introduceerde het Japanse bedrijf immers de Model 001, volgens eigen zeggen de eerste elektronische desktopcalculator met geheugenfunctie. In de daaropvolgende 720 maanden verkocht het merk meer dan 1,8 miljard rekenmachines, in ruim honderd landen, en hielp het hele generaties scholieren de wiskundelessen door. Het jubileum van 3120 weken wordt gevierd met deze knalrode MS-20UC-JRD, opgefleurd met patroontjes die geluk zouden brengen. Proficiat, hopelijk zijn we nog lang niet uitgeteld!

Info op casio.com

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 9/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld: Sony

Cover_KIJK_9_2025_website

