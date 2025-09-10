KIJK tipt: dit hebbeding slurpt nare geurtjes in de koelkast op

Feest! De rekenmachinemakers van Casio vieren dit jaar ‘hun’ zestigste verjaardag. In 1965 introduceerde het Japanse bedrijf immers de Model 001, volgens eigen zeggen de eerste elektronische desktopcalculator met geheugenfunctie. In de daaropvolgende 720 maanden verkocht het merk meer dan 1,8 miljard rekenmachines, in ruim honderd landen, en hielp het hele generaties scholieren de wiskundelessen door. Het jubileum van 3120 weken wordt gevierd met deze knalrode MS-20UC-JRD, opgefleurd met patroontjes die geluk zouden brengen. Proficiat, hopelijk zijn we nog lang niet uitgeteld!

Info op casio.com