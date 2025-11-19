KIJK tipt: een horloge dat je goed kunt aflezen met je handen aan het stuur

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een horloge voor liefhebbers van snelle wegvehikels.
Turbotijd
De reaction time zero is de tijdsspanne tussen het op groen springen van een verkeerslicht en het intrappen van het gaspedaal. Althans, dat beweren de makers van dit Reaction Time Zero-horloge. En zij kunnen het weten, want dit polsklokje is bedoeld voor liefhebbers van snelle wegvehikels. Het vijfvlakkige display van saffierkristal staat immers schuin, waardoor je het vooral goed kunt aflezen als je de handen aan het stuur hebt. Handig voor al die snelle wagens zonder dashboardklokje.
Pro-headset
“Geluid speelt een grote rol in hoe ik beslissingen neem in de game”, zegt professioneel Counter-Strike-speler Nikola Kovač. “Met de BlackShark V3 Pro is het makkelijker om de subtielere geluidsdetails op te pikken rond herladen, voetstappen en positiewisselingen. Ik heb de kans gehad om de eerste prototypes uit te proberen en heb nauw samengewerkt met het team van Razer om de koptelefoon af te stellen voor het competitieve Counter-Strike 2. Het is absoluut een stap vooruit en een duidelijke upgrade die me gefocust en vol vertrouwen houdt.” En wie zijn wij om een professional tegen te spreken?
Van IQ naar AI
AI-wetenschapper Thomas Moerland biedt in dit boek een realistische en toegankelijke blik op hét vraagstuk van onze tijd: hoe gaat onze toekomst er met kunstmatige intelligentie uitzien?
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
