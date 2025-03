KIJK tipt: ruimtevaartgeschiedenis als een horloge

Het Display Keyboard of DSKY was dé communicatie-interface tijdens de Apollo-ruimtemissies. Dankzij dit staaltje computertech konden astronauten commando’s ingeven, vluchtdata aflezen en systemen monitoren. Ze tikten numerieke codes in voor werkwoorden en zelfstandige naamwoorden, die samen prompts als ‘toon snelheid’ of ‘verander hoogte’ opleverden (maar dan véél ingewikkelder, natuurlijk). En nu is er de DSKY Moonwatch: een kek polsklokje dat er precies zo uitziet als dit stukje ruimtevaartgeschiedenis. Wat was de code voor ‘wil horloge’ ook alweer?

Vlieg naar apolloinstruments.com voor meer info