KIJK tipt: een slimme camera voor op je dak

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een slimme camera voor op je dak.

Hemeljager

Kijk, in de lucht! Een vogel? Een vliegtuig? Of toch weer superman? Met de SkySphere van astronoom Franck Marchis weet je het eindelijk zeker. Deze machine is namelijk een intelligent sky awareness system: een slimme camera voor op je dak, die vallende sterren en satellieten en drones in de hemel detecteert en vastlegt. Hartstikke nuttig, vonden honderden luie alienspotters op crowdfundwebsite Kickstarter. Spot de campagne op kickstarter.com

Klikker

Klik! Vandaag bespreken we de Spotlight 2 van Logitech. Klik! Dit kekke apparaatje maakt powerpointpresentaties nóg indrukwekkender. Klik! Natuurlijk springt hij met één knopdruk naar de volgende dia. Klik! Maar hij is ook voorzien van een digitale aanwijzer en een laser. Klik! En als de presentator last heeft van podiumvrees, dan kan hij zelfs dat oplossen. Klik! Een drukgevoelige knop geeft namelijk subtiele haptische feedback, als een soort begeleide ademhalingsoefening om tot rust te komen. Klik! Zo vallen spreker en luisteraars tenminste samen in slaap. Klik! Kost 129,99 euro op logitech.nl

Hormonaal als een garnaal

In dit boek vergelijkt wetenschapsjournalist Ellemiek de Wit de ongemakken van de vrouw met die van andere dieren. Zo toont de Egyptische stekelmuis dat PMS niet tussen onze oren zit en verklaart de zeekoe de opmerkelijke plek van de clitoris. Meer info op bijvoorbeeld lsuitgeverij.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10-2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters