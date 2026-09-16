KIJK tipt: een slimme drinkfles

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een slimme drinkfles.

Slimdrinker

Een slimme drinkfles. Dat is de Larq iQ van Brita wel. De roestvaststalen zuiptuit met een inhoud van 680 milliliter heeft bijvoorbeeld een dop met uv-C-technologie (die elke twee uur aanspringt om de boel te reinigen), is voorzien van een filter (die onder meer pfas en chloor vermindert) en kan kwebbelen met een speciale app (die je waterinname registreert en je helpt te hydrateren). Kost ongeveer 125 euro, maar dan heb je dus wel echt een slimme drinkfles. Meer info op brita.nl

Hyroxhorloge

De Balance Ultra van Amazfit is niet alléén handig tijdens hyrox, de populaire sport gericht op zowel kracht als uithoudingsvermogen. Het horloge is weliswaar voorzien van een training library met kant-en-klare hyrox-oefenplannen, heeft een speciale app met gegevens van echte hyrox-locaties, en is uitgerust met een virtual pacer die rekening houdt met de lay-outs van daadwerkelijke hyrox-races, maar je kunt hem strikt genomen ook gewoon gebruiken om de tijd op af te lezen. Ren naar amazfit.com

wONDERLAND

In de Ieperse kleibodem zijn veel archeologische vondsten gedaan. In deze tentoonstelling, te bezoeken tot en met 11 april 2027 in het Yper Museum (België), ontdek je wat de vondsten ons vertellen over de middeleeuwen. Meer info op ypermuseum.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10-2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters