Man met metaaldetector vindt 4,5 kilo zilver uit de Vikingtijd

Een deel van de Vikingschat die een Finse man met een metaaldetector vond. Beeld: Lahti City Museums.

Piiieeep! Een enthousiasteling met een metaaldetector vond Finlands grootste zilverschat uit de tijd van de Vikingen.

In een bos ongeveer 150 kilometer ten noorden van de Finse hoofdstad Helsinki ging de metaaldetector van Kalle Lappinen af. In de omgeving waren al vaker muntschatten gevonden maar deze keer was de vangst wel heel groot.

Toen de adrenaline van de vinder wat was weggezakt, meldde hij zijn ontdekking netjes bij een museum. Daarna zocht hij verder. Twaalf meter verderop ging de metaaldetector opnieuw af. Weer was er een grote zilverschat verborgen onder de grond.

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Duizenden munten

Lappinen vond de grootste zilverschat uit de Vikingtijd in Finland. Het zilver was verpakt in berkenbast en lag ongeveer 45 centimeter diep. Behalve duizenden munten heeft de vroegere eigenaar ook sieraden begraven. In totaal wegen de kostbaarheden zo’n 4,5 kilo.

De munten zijn onlangs gedateerd en blijken uit de periode van 1000 tot 1050 te stammen, de tijd van de Vikingen. Er zit geld tussen uit het tegenwoordige Zweden, Engeland en Duitsland maar ook dirhams uit de Arabische wereld. Naast munten begroef de eigenaar ook zogeheten hakzilver. Dat zijn grotere stukken zilver waarmee je kon betalen, eventueel door er een stuk af te halen.

Dat de vondst uit de Vikingtijd komt, wil nog niet zeggen dat de vroegere eigenaar de kostbaarheden bij elkaar geroofd heeft. Het plunderen van de Europese kusten was meer iets voor Vikingen uit Denemarken, Noorwegen en Zweden. Wel is bekend dat Zweden zich ook in Finland vestigden.

Roerige tijd

De munten, sieraden en andere voorwerpen zullen eerst een schoonmaakbeurt ondergaan. Vervolgens kunnen ze nader onderzocht worden. Wellicht wordt nog duidelijk waarom de schat begraven is. Het eind van de Vikingtijd was een roerige periode. Het kon slim zijn om kostbaarheden te verstoppen. Zoals bij alle schatten is in ieder geval helder dat de eigenaar het zilver niet meer heeft opgehaald.

2026 was een vruchtbaar jaar voor Vikingschatten. Eerder in september dook de grootste Vikingschat van Denemarken op. Bewoners die een terras wilden aanleggen in hun tuin stuitten op een pot met zilver en nog verschillende losse vondsten. Ook deze schat bestond uit munten, sieraden en stukken zilver, goed voor 18,5 kilo. Ze komen uit de tiende eeuw en zijn dus wat ouder dan de Finse vondst.

In april vonden hobbyisten met een metaaldetector de grootste Vikingschat van Noorwegen. Dat begon met negentien muntjes op een akker waarna de teller al snel opliep richting drieduizend.

Bronnen: Smithsonian Magazine, Lahti City Museums