Dit nieuwe plastic kan na gebruik worden omgezet in kunstmest

Komatsuna was een van de gewassen die werden gekweekt met meststof op basis van plastic afval. Beeld: Getty Images.

De hoeveelheid plasticafval groeit snel. Een nieuw plastic dat is om te zetten in kunstmest moet dat probleem helpen oplossen.

Ondanks pogingen om het gebruik van plastic te verminderen en meer te recyclen, neemt de hoeveelheid plasticafval wereldwijd gestaag toe. Japanse wetenschappers hebben nu een nieuw plastic ontwikkeld dat na gebruik gemakkelijk is om te zetten in kunstmest. Ze schrijven erover in het vakblad Scientific Reports.

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Meststof

Plastics zijn zogenoemde polymeren. Dat zijn lange moleculen die je kunt zien als een soort kralenketting. De kralen zijn kleinere moleculen, monomeren, die als ze aan elkaar worden gekoppeld een langer molecuul vormen – een polymeer.

De Japanse onderzoekers hadden eerder al een nieuw plasticpolymeer genaamd PIC gemaakt. Het was opgebouwd uit het monomeer isosorbide, een stof die je vrij eenvoudig kunt maken van glucose. PIC had een bijzondere eigenschap: als je het behandelde met een ammoniakoplossing, brak het af in isosorbide en de stikstofhoudende stof ureum. En die stoffen kunnen dienen als meststof.

Vergelijkbaar met commerciële kunstmest

Maar PIC had ook een groot nadeel. Het plastic was erg hard en broos, waardoor het voor lang niet alle toepassingen geschikt was. Daar hebben de onderzoekers nu een oplossing voor bedacht. Ze ontwikkelden een weekmaker, ook gebaseerd op isosorbide, die PIC zachter en flexibeler maakt. Na een behandeling met de weekmaker was het plastic ongeveer tien keer zo rekbaar.

Niet onbelangrijk: zowel de behandelde PIC als de weekmaker konden met de ammoniakbehandeling in meststoffen worden omgezet.

Vervolgens testten de onderzoekers de effectiviteit van deze meststof op twee verschillende planten: zandraket en komatsuna (Japanse mosterdspinazie). Hun groei was vergelijkbaar met planten die commerciële kunstmest op basis van ureum kregen.

Verpakkingsmateriaal

Ondanks deze positieve resultaten is PIC nog niet klaar voor grootschalig gebruik. Daarvoor moeten eerst de mechanische eigenschappen verder worden onderzocht en moet worden nagegaan of het productie- en recyclingproces duurzaam genoeg is. PIC is overigens niet biologisch afbreekbaar. Het moet dus wel goed worden ingezameld en vormt daardoor geen oplossing voor de grote hoeveelheid plastic die in de natuur belandt.

Desondanks hebben de Japanse onderzoekers vertrouwen in hun plastic. Ze denken zelf dat PIC erg geschikt kan zijn voor plasticproducten die kort of zelfs eenmalig worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan tasjes, verpakkingsmaterialen en landbouwfolies.

Bronnen: Scientific Reports, Chibadai