KIJK tipt: een slimme gitaar

Konden we maar méér werken! Op meer plekken, op meer momenten en op meer apparaten. Dan zouden we eindelijk echt gelukkig worden. Als individuele mensen. En als maatschappij. Nou, superboffen dus dat Logitech het Keys-To-Go 2-toetsenbord heeft uitgebracht: het meest draagbare toetsenbord van deze maker, dat functioneert met je laptop, tablet of smartphone, en je zo in staat stelt om altijd en overal te werken.

Werk je kapot, via logitech.com