KIJK tipt: Space Shuttle en Boeing 747 van LEGO

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een beroemde vliegtuigencombi van LEGO.
Vlieghistorie
Stukje geschiedenis. In de jaren zeventig van de vorige eeuw introduceerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de Enterprise. Dit prototype-ruimteveer kon nog niet vliegen, maar werd wel gebruikt in experimenten. Bekend zijn de Approach and Landing Tests: proefjes waarbij het toestel werd vastgeknoopt aan een omgebouwde Boeing 747, een paar kilometer werd opgetild, en vervolgens zelf moest landen. Welnu, met de LEGO Icons Shuttle Carrier Aircraft is er eindelijk een LEGO-versie van deze beroemde vliegtuigencombi… met in totaal zelfs 2417 stukjes geschiedenis.
Kopcomfort
De Logitech G522 Gaming Headset heeft aardige specs, maar valt vooral op door zijn design. Deze koptelefoon mikt namelijk op comfort. Hij weegt bijvoorbeeld slechts 300 gram. De oorschelpen zijn breed en voorzien van zachte stofjes, en hebben memory foam. De hoofdband ligt gelijkmatig over je koppie en heeft ribbels voor ventilatie. En het ding zou zelfs passen op hoofden met brillen of oorbellen. Oftewel: klinkt goed, zit nog veel beter.
Liever moe dan lui
Neuropsycholoog Erik Scher der buigt zich in dit werk over de toenemende rol van techniek en AI in ons leven, en de effecten ervan op ons brein. Hij spoort de lezer aan zelf te blijven denken.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: LEGO Group