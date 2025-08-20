KIJK tipt: Space Shuttle en Boeing 747 van LEGO

Stukje geschiedenis. In de jaren zeventig van de vorige eeuw introduceerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de Enterprise. Dit prototype-ruimteveer kon nog niet vliegen, maar werd wel gebruikt in experimenten. Bekend zijn de Approach and Landing Tests: proefjes waarbij het toestel werd vastgeknoopt aan een omgebouwde Boeing 747, een paar kilometer werd opgetild, en vervolgens zelf moest landen. Welnu, met de LEGO Icons Shuttle Carrier Aircraft is er eindelijk een LEGO-versie van deze beroemde vliegtuigencombi… met in totaal zelfs 2417 stukjes geschiedenis.

