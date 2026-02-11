KIJK tipt: ‘de nieuwe kampioen onder de sporthorloges’

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: ‘de nieuwe kampioen onder de sporthorloges’.
Sportkampioen
De nieuwe kampioen onder de sporthorloges. Zo wordt de Amazfit T-Rex 3 Pro wel genoemd. Vooral door de makers ervan, maar toch. Het polsklokje mag er zeker zijn: hij is gebouwd uit titanium en saffierglas, heeft een helder amoled-scherm en een led-zaklamp, werkt met offline kaarten en automatische routeplanning, kent een batterijduur tot 26 dagen én komt in drie coole kleurtjes. Trailrunners, mountainbikers en andere sporters hollen vast naar de winkel voor deze nieuwe kampioen onder de sporthorloges.
Kattenkop
“Dit is niet zomaar een headset. Het is een totale vibe. En Razer snapt precies wat een gamergirl nodig heeft.” Dat zegt de Zuid-Koreaanse IRL-streamer Jinnytty. Zij fungeert als officieel boegbeeld van de Razer Kraken Kitty, dus ze heeft vast een objectieve mening over de koptelefoon met lichtgevende kattenoortjes. “Ik vind het heerlijk dat ik niet hoef te kiezen tussen performance en persoonlijkheid”, zegt Jinnytty in elk geval. “Want met deze headset krijg ik ze allebei.”
Consent
Wat betekende keuzevrijheid voor tot slaaf gemaakten in de Grieks-Romeinse oudheid? Konden mensen in de middeleeuwen zelf hun huwelijkspartner kiezen? In dit boek kijken elf historici naar het verleden van consent.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: Amazfit