KIJK tipt: toetsenbord met maar één knop

Is ons heelal het enige of leven we in een multiversum? Wordt ons gedrag vooral gestuurd door nature of door nurture? Bestaat de vrije wil niet of écht niet? Over veel grote vragen blijven wetenschappers ruziemaken, misschien wel tot het einde der tijden. Gelukkig is één fundamentele kwestie nu definitief opgelost: heb je als amateurmuzikant ooit genoeg knopjesinstrumenten? Deze P-6 Creative Sampler van Roland bewijst immers dat er altijd nog eentje bij kan.

