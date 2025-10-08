Word Abonnee

KIJK tipt: een typemachine voor moderne computers

KIJK-redactie

08 oktober 2025 09:00

qwerkywriter typemachine

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een typemachine voor moderne computers.

Retroretrotikker

Qwerkywriter

De geschiedenis herhaalt zichzelf. De Qwerkywriter is immers een toetsenbord met de look-and-feel van een traditionele typemachine, maar dan bedoeld voor je moderne telefoon of tablet of computer. Retro dus. Maar het ding is zélf ook alweer tien jaar oud, en krijgt daarom een vernieuwde en verbeterde anniversary edition. Retro ván retro dus. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Oh, dat hadden we al gezegd…

Ga naar qwerkywriter.com voor meer

Werkwekker

Zone

Vaderlands succes op de crowdfundwebsite Kickstarter. Deze Zone van New Things Lab uit Delft is een slimme werkwekker voor slimme wekkerwerkers. In de siliconen kubus met pixel-scherm kun je vier aparte timers programmeren, die je vervolgens kunt activeren door het apparaatje te kantelen. Handig voor kantoorschema’s als: twintig minuten werken, tien minuten mediteren, vijftien minuten werken, negentig minuten TikTokken. Logisch dat duizenden mindfulle minimalisten er meteen eentje bestelden.

Check de campagne op kickstarter.com

Historische atlas van het heelal

Omslag van Historische atlas van het heelal

Al duizenden jaren proberen mensen van over de hele wereld het heelal te begrijpen. In deze atlas vertellen Christian Grataloup en Pierre Léna het verhaal van de ontdekkingen van al deze mensen, beroemd en onbekend.

Meer info op bijvoorbeeld athenaeumscheltema.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Openingsbeeld:

Cover_KIJK_9_2025_website

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."