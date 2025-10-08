KIJK tipt: een typemachine voor moderne computers

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een typemachine voor moderne computers.
Retroretrotikker
De geschiedenis herhaalt zichzelf. De Qwerkywriter is immers een toetsenbord met de look-and-feel van een traditionele typemachine, maar dan bedoeld voor je moderne telefoon of tablet of computer. Retro dus. Maar het ding is zélf ook alweer tien jaar oud, en krijgt daarom een vernieuwde en verbeterde anniversary edition. Retro ván retro dus. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Oh, dat hadden we al gezegd…
Werkwekker
Vaderlands succes op de crowdfundwebsite Kickstarter. Deze Zone van New Things Lab uit Delft is een slimme werkwekker voor slimme wekkerwerkers. In de siliconen kubus met pixel-scherm kun je vier aparte timers programmeren, die je vervolgens kunt activeren door het apparaatje te kantelen. Handig voor kantoorschema’s als: twintig minuten werken, tien minuten mediteren, vijftien minuten werken, negentig minuten TikTokken. Logisch dat duizenden mindfulle minimalisten er meteen eentje bestelden.
Historische atlas van het heelal
Al duizenden jaren proberen mensen van over de hele wereld het heelal te begrijpen. In deze atlas vertellen Christian Grataloup en Pierre Léna het verhaal van de ontdekkingen van al deze mensen, beroemd en onbekend.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 10/2025.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Openingsbeeld: